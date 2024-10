Fluminense anuncia ‘rodada de cerveja’ para torcedores; entenda

O Fluminense preparou uma ação especial para seu torcedor para o duelo desta sexta-feira (1º de novembro) contra o Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão. O clube se uniu ao canal “Premiere” para a realização da “Rodada Premiere”.

A ação prevê premiar os torcedores que possuem assinatura do sistema de Pay-Per-View do canal da Globosat com uma cerveja. Duas, caso o torcedor também seja sócio do Fluminense. Mas atenção: ela só valerá em dois bares no nível inferior do Setor Sul do estádio.

