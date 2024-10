Flamengo e Fluminense são denunciados no STJD por briga entre torcedores

Torcedores brigaram nos arredores do Maracanã antes da partida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo e Fluminense foram denunciados no STJD (Superior Tribunal de Justiça Esportiva) por briga entre torcedores. O tumulto foi no dia 17 de outubro, antes do confronto entre as equipes no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os clubes foram enquadrados no artigo 213 (inciso I), por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens na praça de desporto”.