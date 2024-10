Filipe Luís completa um mês como técnico do Flamengo. Veja os números!

O treinador, ídolo do clube, subiu para o profissional para ocupar a vaga de Tite. Antes ele trabalhou nas categorias de base

O técnico Filipe Luís completou um mês à frente do comando da equipe do Flamengo. Efetivado no profissional para substituir Tite, o ex-jogador dirigiu o time rubro-negro em seis jogos. Os números, aliás, indicam um bom início da “era Filipe Luís”.

Com Filipinho, como o treinador é chamado, carinhosamente, pelos torcedores, o Flamengo teve três vitórias, dois empates e uma derrota. Além disso, o Mais Querido conseguiu a vaga para a grande final da Copa do Brasil, contra o Atlético.