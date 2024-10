Ex-affair de Neymar reúne Bruna Biancardi e Georgina Rodríguez em jantar

Mulher de Cristiano Ronaldo compartilhou um dos registros divulgados pela namorada do brasileiro nos stories do Instagram

A cantora Gabily, ex-affair e uma das melhores amigas de Neymar, promoveu um encontro de mulheres para celebrar seus 28 anos na Arábia Saudita. Entre famosas e anônimas, duas convidadas ganharam atenção especial dos internautas nas redes sociais. Trata-se de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, e Bruna Biancardi, namorada do astro do Al-Hilal.

Biancardi compartilhou um dos registros da noite especial em seus stories no Instagram, com um boomerang da mesa de sobremesa. Georgina Rodríguez, por sua vez, repostou a publicação e comentou: “Meu encontro de ontem com mulheres maravilhosas”.

Gabily e Neymar mantiveram um forte laço de amizade depois do affair vivido em 2018. A cantora também tornou-se amiga de Biancardi e tem, inclusive, aparecido com frequência nos stories da mãe de Mavie. A artista encontra-se em Riad, na Arábia Saudita, onde os astros do Al-Hilal e Al-Nassr vivem com suas respectivas famílias.