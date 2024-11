Endrick não joga há quatro partidas, e jornal espanhol o chama de ‘invisível’

Endrick impressionou em seu início no Real Madrid, marcando gols em jogos da Champions League e do Campeonato Espanhol, mesmo atuando por pouco tempo. No entanto, o jovem brasileiro deixou de ser utilizado por Carlo Ancelotti e não entrou em campo nas últimas partidas.

O jornal AS, da Espanha, destaca em sua manchete que Endrick está invisível para o Real Madrid. Apesar de ter tido bons momentos, não atua com frequência. A última partida do atacante foi o duelo contra o Lille, na segunda rodada da Champions League. Mesmo sendo titular, o time espanhol foi derrotado.

Além disso, o jornal também menciona a perda de espaço na Seleção Brasileira, com o crescimento de Igor Jesus na equipe sob o comando de Dorival Jr. Endrick ficou de fora dos jogos do Real Madrid contra Villarreal, Celta de Vigo, Borussia Dortmund e Barcelona.