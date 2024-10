Dívida do Vasco cresceu em R$ 350 milhões, revela dirigente

Dando sequência à série de vídeos com perguntas e respostas sobre o processo de reestruturação do Vasco, foi a vez do CFO (Chief Financial Officer, diretor financeiro), Raphael Vianna, falar sobre a dívida do clube. Ele revelou, no vídeo publicado nesta quinta-feira (31), que o valor devido pelo Vasco cresceu em R$ 350 milhões.

LEIA MAIS: Vasco pode terminar ano com melhor aproveitamento em clássicos desde 2016

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo ele, isso ocorre por conta de alguns fatores, como, por exemplo, a má gestão imposta pela antiga sócia da SAF do clube; a 777 Partners. Para Vianna, o Cruz-Maltino não aproveita todo seu ‘potencial comercial’.