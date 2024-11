Deyverson confunde personagens e diverte torcedores: ‘Hulk pensa que é da Marvel, eu sou o De Paul’

Atacante do Atlético deixa clima leve com brincadeira, mas se dá mal com Hulk por conta de lugar dentro do ônibus

O clima no Atlético está leve. Após a classificação do Galo para a decisão da Copa Libertadores, eliminando o River Plate na semifinal, o elenco desfruta de dias mais tranquilos. No entanto, uma discussão entre Deyverson e Hulk divertiu os internautas.

Tudo começou por causa do assento no ônibus do Atlético. Deyverson queria ocupar o lugar onde o camisa 7 costuma se sentar. Mariano alertou que Hulk não aceitaria essa mudança, e de fato, ele não aceitou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Daqui eu não saio hoje. Bunda de tanajura, quem manda aqui sou eu. Ele pensa que é da Marvel, que é o Hulk, que é forte. Eu sou o De Paul. De Paul, né?!”, brincou Deyverson.