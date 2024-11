David Luiz e Alex Sandro treinam com o grupo do Flamengo

Zagueiro e lateral têm chance de serem utilizados contra o Atlético, no Maracanã, neste domingo, pela final da Copa do Brasil

Depois do empate com o Internacional, pelo Brasileirão, o Flamengo já se apresentou, nesta sexta-feira, com o foco no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O técnico Filipe Luís, aliás, ganhou duas boas notícias: David Luiz e Alex Sandro voltaram a treinar com o grupo, no Ninho do Urubu.

Alex Sandro desfalcou o Flamengo nos últimos dois jogos devido a um desconforto no músculo posterior da coxa direita, enquanto David Luiz não viajou para Porto Alegre por ter apresentado dor bilateral no tendão e no tornozelo.