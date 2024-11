Corinthians sofre virada do Racing e fica fora da final da Sul-Americana

O Corinthians mostrou luta, mas não resistiu e fica fora da final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Timão perdeu de virada para o Racing por 2 a 1, no El Cilindro, em Avellaneda, pela semifinal da competição continental. Yuri Alberto abriu placar, aos cinco minutos, mas Quintero virou a partida ainda no primeiro tempo. O time de Ramón Díaz cometeu vacilos no primeiro tempo e se complicou para segunda etapa, quando faltou mais intensidade.

Com o resultado, o Racing disputa a final da Sul-Americana contra o Cruzeiro, no dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai. Agora, o Corinthians foca no Brasileirão para seguir na luta contra o rebaixamento. Na segunda, o Timão faz clássico com o Palmeiras, às 20h, na Neo Química Arena.

ATUAÇÕES DO TIMÃO. CONFIRA!