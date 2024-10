Corinthians sofre transfer ban por dívida com Balbuena e não pode inscrever jogadores

Timão tem quase R$ 7 milhões em débitos com o zagueiro paraguaio, que deixou o clube em julho do ano passado

Segundo o site da entidade, a sanção ao Timão começou a valer nesta quinta-feira (31). Assim, o clube do Parque São Jorge está proibido de registrar jogadores por três janelas de transferências. Ou seja, até metade de 2026.

O Corinthians está impedido de inscrever novos atletas. Afinal, o clube foi punido pela Fifa com o transfer ban, por conta da dívida com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena.

A pena não cabe recurso. Balbuena cobra do Corinthians quase R$ 7 milhões por falta de pagamento dos direitos de imagem na segunda passagem dele pelo clube, que terminou em 2023.

Para voltar a registrar jogadores, o Corinthians precisa quitar as pendências com o paraguaio. Ou então, entrar em acordo com ele, para que a Fifa retire o transfer ban.