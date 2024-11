Carille terá novidades para o duelo decisivo do Santos contra o Vila Nova, na Série B

O defensor Luan Peres realizou atividade física nesta quinta-feira (31) sem restrições e pode ser novidade para o duelo com o Vila Nova, no sábado (2), pela 35ª rodada do Brasileiro da Série B, marcada para o Estádio da Vila Belmiro.

Luan Peres, aliás, se recuperou de um estiramento muscular na região intercostal esquerda. Por outro lado, Jair ainda trabalha internamente e cuida de uma inflamação no músculo do quadril direito. A defesa deve ser formada por Gil e João Basso.

