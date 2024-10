Brasileiro marca o primeiro gol pelo Hoffenheim e garante classificação na Copa da Alemanha

Em seu quarto jogo como titular no Hoffenheim, time que disputa a Bundesliga (elite do futebol alemão), o zagueiro Arthur Chaves marcou seu primeiro gol com a camisa do clube alviazul. Essa foi a equipe em que o brasileiro fez mais rápido seu tento na categoria profissional, superando a marca conquistada na temporada 2022/2023, quando anotou um gol em seu sexto jogo ainda pelo Acadêmico de Viseu, de Portugal. O atleta falou sobre o momento.

“Estou muito feliz. Foi meu primeiro gol pelo Hoffenheim, então é um momento muito especial. Minha família estava no estádio, meus agentes. Foi um jogo difícil, muito brigado. Mas eu acho que conseguimos disputar bem. Eu gostei do jogo, gostei da disputa, de ficar com a bola para nós. Acredito que podemos ser ainda melhores com a posse de bola, mas nos defendemos muito bem”, contou.

