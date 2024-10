Brasileiro comemora classificação com pênalti perdido de CR7: ’Fomos merecedores’

Flavio, ex-Bahia e Vitória, celebrou a classificação do Al-Taawoun na Copa do Rei Saudita

Na última terça-feira (29), o Al-Taawoun do brasileiro Flavio surpreendeu na Copa do Rei Saudita. Fora dos seus domínios, a equipe do volante venceu o estrelado Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, Laporte Otávio e Mané, por 1 a 0 e garantiu classificação às quartas de final da competição. CR7, inclusive, perdeu um pênalti nos últimos minutos da partida, sacramentando a classificação do Taawoun.

“Feliz demais pela classificação, com certeza mostra a força do nosso grupo, o quanto a gente trabalha para chegar nesses jogos grandes e mostrar que podemos bater de frente com essas equipes. Hoje fizemos isso”, disse Flavio, que admitiu que não esperava que Cristiano Ronaldo perdesse o pênalti no fim da partida.