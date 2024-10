Botafogo desembarca no Rio após garantir vaga na final da Libertadores

Com muita festa, selfies e autógrafos, elenco chega em solo carioca depois de avançar para a decisão do torneio, contra o Galo

Depois de garantir a classificação para a final da Libertadores, o elenco do Botafogo desembarcou, na manhã desta sexta-feira (31), por volta de 6h20, no aeroporto do Galeão. Em campo, o Alvinegro perdeu por 3 a 1 para o Peñarol, no Uruguai, porém avançou em virtude da vantagem do jogo de ida, no Nilton Santos, quando goleou por 5 a 0.

Dessa forma, cerca de 80 alvinegros estiveram no Galeão para recepcionar a delegação gloriosa. Durante a partida, muitos torcedores fizeram a festa em General Severiano e acompanharam a classificação, com muita festa.

