Bobadilla corre contra o tempo para enfrentar o Bahia

O São Paulo tem um bom tempo de preparação para o jogo contra o Bahia, na próxima terça-feira (05), às 21h30. Com isso, Luis Zubeldía pode ganhar alguns reforços vindos do departamento médico, entre eles o volante Bobadilla.

O jogador paraguaio ficou de fora do empate contra o Criciúma, no último sábado (26), após sentir uma lesão no adutor da coxa direita e não viajar para Santa Catarina. Com a semana sem jogos, Bobadilla corre contra o tempo para estar disponível no duelo contra o Esquadrão de Aço.

Na última terça (29), o São Paulo teve uma boa notícia na posição. Alisson treinou sem restrições e também pode ser uma opção para Zubeldía. Entretanto, pelo longo tempo fora dos gramados, o volante não deve estar disponível durante toda a partida e a volta de Bobadilla seria importante para o Tricolor.