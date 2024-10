Barcelona renova com Fermín López e estabelece multa bilionária

Fermín López, de 21 anos, vai seguir no Barcelona. O clube oficializou, nesta quinta-feira (31), a renovação do contrato do jogador criado nas categorias de base até 30 de junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (R$ 3.1 bilhão), de acordo com informações do jornal ‘Mundo Deportivo’. Além disso, o jogador, que já tinha contrato até 2027, terá um aumento salarial.

Campeão da Eurocopa com a seleção espanhola e protagonista nos Jogos Olímpicos, onde conquistou o ouro, Fermín está valorizado e hoje é um dos jogadores mais cobiçados do Barcelona.

