Atlético de Madrid sofre para vencer time da sexta divisão da Espanha

A cidade catalã de Vic, com 45 mil habitantes, viveu um dia histórico nesta quinta-feira (31) ao receber o duelo entre Vic Esportiva e Atlético de Madrid pela primeira rodada da Copa do Rei da Espanha. Os Colchoneros precisaram de uma expulsão e um gol de pênalti para vencer por 2 a 0 o modesto clube que disputa a Divisão de Elite da Catalunha, equivalente à sexta divisão do futebol espanhol. Julian Álvares foi o grande nome do jogo, com dois gols marcados já na reta final da partida.

O jogo foi disputado em um campo sintético, com marcações de treino para categorias de base, e surpreendentemente equilibrado. O Vic não ficou apenas na defesa e quase fez a torcida da casa vibrar com um chute perigoso de Martí Riera, já na segunda etapa, que exigiu uma grande defesa de Juan Musso.

Além disso, o goleiro do Vic segurou o empate até onde pôde. Até que, aos 36 minutos do segundo tempo, Senye foi expulso após cometer pênalti, e Julián Álvarez converteu para abrir o placar. Por fim, o argentino garantiu a vitória aos 44 minutos após contra-ataque, e tornou-se o artilheiro do Atlético na temporada com seis gols.