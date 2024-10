Artilheiro do ano, Flaco López não marca há mais de um mês no Palmeiras

Atacante não marca desde a vitória do Verdão diante do Vasco, no Mané Garrincha e vive jejum com a camisa alviverde

Artilheiro do ano no Palmeiras, o atacante Flaco López passa por uma seca de gols em um momento crucial na temporada. O argentino já foi as redes 21 vezes nesta temporada. Contudo, o jogador já está há mais de um mês sem balançar as redes e não vem conseguindo ajudar o Verdão como antes.

A última vez que Flaco López foi as redes, foi no dia 22 de setembro, quando ele garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília. Desde então, ele disputou quatro partidas, sendo três atuando os 90 minutos. Contudo, não conseguiu marcar.