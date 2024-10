Alisson participa de vitória do São Paulo em jogo-treino

Volante está muito perto de voltar a atuar no time do técnico Luis Zubeldía. Ele não atua pelo Tricolor desde que sofreu grave lesão, em julho

Os reservas do São Paulo participaram de um jogo-treino nesta quinta-feira (31) contra a equipe sub-20 do E.C. São Bernardo. A atividade terminou em 5 a 0 para os tricolores no CT da Barra Funda.

O jogo-treino serviu para o técnico Luis Zubeldía colocar em campo os suplentes, para que eles mantenham ritmo de jogo. Afinal a equipe vai ficar sem jogos até terça-feira (5), quando enfrentará o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Salvador.