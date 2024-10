Aguirre mostra orgulho por comportamento do Peñarol

Por conta da reação de seus jogadores e do torcedor, Aguirre afirma que “não se sentiu eliminado até o apito do árbitro”. Algo que, para ele, é digno de significar “um ponto de partida” para o clube recuperar prestígio em competições continentais.

Apesar da eliminação da Libertadores, contra o Botafogo , o sentimento do técnico do Peñarol, Diego Aguirre, era de notório orgulho durante a entrevista coletiva.

“Era muito difícil superar o duro golpe que recebemos no Brasil. Tivemos alguns minutos ruins e pagamos caro por isso. Mas falamos muito nesta semana que iríamos lutar e tentar de tudo. Se tivéssemos que sair, seria com a cabeça erguida e aplaudidos pela torcida. Era o que eu mais queria e conseguimos porque fizemos um grande jogo. Demos tudo de nós e o estádio inteiro acabou aplaudindo os jogadores. Pelo menos, pudemos sair dessa copa com a tranquilidade de termos dado tudo de nós”, disse o treinador carbonero.

“Isso (campanha na Libertadores 2024) tem que servir para que sempre sejamos protagonistas na Copa. A lutar sempre e a estar sempre empolgados, no nível de um clube tão grande. Isso não deve acontecer em pouco anos, mas com mais frequência. Esse deve ser o objetivo do clube”, acrescentou.

Antes da edição deste ano, o Peñarol amargou participações discretas no principal torneio de clubes da América do Sul. Ao ponto, aliás, de estar desde 2011 sem sequer disputar o mata-mata da Libertadores, sempre caindo na fase de grupos.