Tio de Paquetá fica em silêncio em depoimento à CPI das Apostas Esportivas

Tio de Lucas Paquetá, Bruno Tolentino compareceu nesta quarta-feira (30) à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado. No entanto, ele não respondeu a nenhuma pergunta feita pelos políticos. Afinal, recebeu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF), que o liberava para ficar em silêncio durante o depoimento.

O único questionamento respondido pelo parente do jogador do West Ham foi feito pelo presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB/GO). Na ocasião, disse que tinha dois filhos. Para todas as outras perguntas, ele afirmou que ficaria em silêncio por orientação de seus advogados.

Por sugestão do relator Romário (PL/RJ), a comissão vai avaliar, nos próximos encontros, um requerimento para solicitar a quebra dos sigilos telefônico e telemático, que se refere a mensagens eletrônicas, de Bruno Tolentino.