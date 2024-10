Thiago Silva treina sem dores e pode reforçar o Fluminense contra o Grêmio

Thiago Silva está totalmente recuperado das dores do calcanhar esquerdo. O zagueiro do Fluminense já treina normalmente e tem grande chance de retornar ao time no jogo contra o Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Thiago Silva não entra em campo há mais de um mês. O zagueiro sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo na vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG, no Maracanã, no dia 18 de setembro, pelas quartas de final da Libertadores, e atuou no sacrifício uma semana depois no jogo de volta, agravando sua contusão.