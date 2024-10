Serginho assume titularidade e lidera ataque do Santos na reta final da Série B

O Santos encaminhou a volta à elite do futebol brasileiro em 2025. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, o Peixe chegou aos 62 pontos na Série B, oito a mais em relação ao Ceará – primeiro fora da zona de acesso. O bom retrospecto recente do time passa pelos pés de um jogador específico do elenco: o meio-campista Serginho.

Com o Giuliano preservado diante do Ceará, Serginho assumiu a titularidade no meio-campo e foi bem avaliado por Fábio Carille. Assim, manteve-se nos 11 jogadores iniciais para a partida com o Ituano.