SBT se manifesta sobre possível substituto de Cléber Machado

Saída de Cléber Machado do SBT deixou em aberto o posto de narrador principal da emissora da família Abravanel

A saída de Cléber Machado do SBT fez com que a emissora perdesse o seu principal narrador. Um dos nomes cogitados para assumir o posto de nº1 nas transmissões esportivas do canal da família Abravanel é de Luiz Alano. Contudo, ainda não houve uma definição por parte da empresa.

Por meio da assessoria, o SBT se manifestou sobre a vaga que será deixada por Cléber Machado após a ida para a Record.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A Assessoria de Comunicação do SBT informa que Luiz Alano continua fazendo parte da equipe de esportes da emissora. No entanto, ainda não está confirmado quem será o substituto de Cléber Machado”, informou a emissora.