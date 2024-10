São Paulo começa a planejar 2025 com Luis Zubeldía

Treinador argentino participou da reunião com a diretoria para o planejamento da pré-temporada, mesmo sem garantias de permanência Crédito: Jogada 10

O São Paulo já iniciou o planejamento para 2025. O Tricolor confirmou que vai participar da FC Series, evento que reunirá clubes estrangeiros na Florida, nos Estados Unidos, no início de 2025. Para isso, a diretoria já começa a alinhar os detalhes para a próxima temporada ao lado da comissão técnica de Luis Zubeldía. Até agora, o São Paulo já realizou duas reuniões entre direção e comissão técnica para debater detalhes de como será a preparação para as competições do ano que vem. Contudo, a participação de Luis Zubeldía dá indícios que o treinador vai seguir em 2025, mesmo com Júlio Casares, presidente do Tricolor Paulista, não dar garantias.

“Eu não gosto de pensar muito à frente, às vezes vem uma seleção, faz um convite e ele vai embora. Eu disse a ele que seu trabalho, por enquanto, está sendo muito bom. Fizemos planejamento para os nove jogos, foi antes do jogo contra o Cuiabá”, disse Casares. A intenção da diretoria inicialmente é manter Zubeldía no ano que vem. O entendimento interno é de que ele só não ficará no Tricolor em caso de uma catástrofe. Ou seja, o São Paulo cair de rendimento no Brasileiro e não se classificar para a Libertadores ou o próprio treinador desejar interromper o trabalho. Como acredita que nenhum dos dois cenários vá acontecer, a direção do São Paulo trabalha com a permanência. Assim, Zubeldía terá papel crucial na contratação de reforços, saídas e renovações de jogadores.