Santos publica vídeo em agradecimento, e jogadores convocam torcida para reta final da Série B

'Pela Camisa, pela torcida, pela nossa honra!', disseram os atletas alvinegros; Peixe tem mais quatro jogos no campeonato, dois deles na Vila

No dia seguinte à vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro, o Santos publicou um vídeo em agradecimento ao apoio das arquibancadas. Nele, os jogadores convocaram a torcida para reta final do campeonato. “Pela Camisa, pela torcida, pela nossa honra!”, disseram os atletas à Santos TV. Dos quatro jogos que restam ao Peixe na competição, dois deles serão na Vila Belmiro, o alçapão alvinegro. Confira o vídeo!

