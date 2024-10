Rossi valoriza permanência do Flamengo no G4 após empate contra o Inter

Goleiro rubro-negro ressalta a dificuldade do confronto na capital gaúcha e da preparação para a final da Copa do Brasil

Em um jogo muito intenso, o Flamengo ficou no empate em 1 a 1 contra o Internacional, na noite desta quarta-feira (30), no duelo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira Rio. O Rubro-Negro vencia a partida até os últimos minutos, quando sofreu o empate aos 44 minutos do segundo tempo.

Apesar da vitória escapar na reta final de jogo, o goleiro Rossi preferiu valorizar a força que a equipe demonstrou em Porto Alegre. O argentino ressaltou a dificuldade de enfrentar o Colorado em sua casa e a permanência do Flamengo na quarta colocação, com 55 pontos.

“Acho que hoje fizemos um ótimo trabalho, um esforço muito grande de todo o grupo. Sabemos que o Inter aqui é muito forte, que vem de uma invencibilidade muita longa. A gente hoje esteve muito perto de vencer, acho que é importante. Também é muito importante para a gente foi não ter perdido o jogo, é importante se manter no G4 hoje em dia. Você viu, A gente hoje terminou com todo mundo cansado, muita força, então temos que parabenizar o time pela força que fizemos hoje”, destacou o goleiro, ao Sportv, após a partida.