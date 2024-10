Roma x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. Nesta quinta-feira (31), Roma e Torino se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em confronto direto no meio da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega a Roma

A Roma não faz um grande início de temporada e vive um momento complicado no Italiano. Isto porque a equipe vem de três jogos sem vencer, com duas derrotas consecutivas, sendo a última delas uma goleada por 5 a 1 para a Fiorentina. Assim, o time caiu para a 12ª posição, com 10 pontos, e precisa reencontrar o caminho das vitórias para brigar na parte de cima da tabela. A diferença para a Lazio, 6ª colocada na zona de classificação para as próximas competições europeias, é de seis pontos.