Rafael Paiva estreia mais um jogador do Vasco no Brasileirão

Era, assim, sua estreia pelo Vasco. No clube desde o começo do ano, o jovem já estreara profissionalmente por seu último clube; o Nova Iguaçu. Dessa forma, foi na equipe da Baixada que o jogador começou a carreira, em 2023, atuando pela Série D.

Contra o Bahia, na última segunda-feira (28), o Vasco chegou a 39 jogadores diferentes utilizados no Brasileirão deste ano. Já no fim do prélio, vencido pelo Cruz-Maltino por 3 a 2, o técnico Rafael Paiva promoveu a entrada do jovem Maxsuell Alegria, de apenas 20 anos.

O atacante, aliás, já até chegou a enfrentar o Cruz-Maltino. Pelo Nova Iguaçu, ele entrou no fim dos dois jogos da semifinal do Campeonato Carioca, ambos disputados no Maracanã, em março. Na ocasião, a Laranja eliminou o Vasco com um agregado de 2 a 1, alcançando sua primeira final estadual na história. Posteriormente, foi prospectado para a base vascaína, onde atua desde setembro.

Assim, Alegria é mais um a entrar em campo pelo Vasco no Brasileirão. Ele se junta, então, a outros jogadores da base com uma partida realizada: o atacante Bruno Lopes e o zagueiro Lyncon. JP (dez), Leandrinho (13), Estrella (três jogos) e GB (dois) são as outras revelações a atuarem pelo Vasco no Brasileirão-2024.

Jogadores com mais jogos no Brasileirão pelo Vasco em 2024

Léo Jardim – 31

Paulo Henrique – 30

Vegetti – 28

Maicon – 27

Lucas Piton – 26

Mateus Carvalho – 25

Léo, David**, Sforza e Hugo Moura – 23

Adson** e Rayan – 20

Payet e João Victor – 17

Puma – 16

Zé Gabriel* e Galdames – 14

Leandrinho – 13

Rossi e Emerson Rodríguez – 12

JP – 10

Coutinho e Victor Luís** – 9

Clayton*, Erick Marcus* e Praxedes* – 6

Rojas e Jean David – 5

Souza e Maxime Dominguez – 4

Estrella** – 3

Medel*, Serginho*, Jair, Alex Teixeira e GB – 2

Bruno Lopes, Alegria e Lyncon – 1

TOTAL: 39 jogadores. Seguem no elenco: 33 jogadores

*Já saíram do clube

**Machucados