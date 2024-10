Racing x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Racing nesta quinta-feira (31/10), às 21h30, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. As equipes ficaram no empate em 2 a 2 na Neo Química Arena no jogo de ida e, quem vencer em Avellaneda, avança para a grande decisão. Contudo, um novo empate leva a partida para os pênaltis. Quem avançar, encara na decisão o vencedor de Lanús e Cruzeiro.

Onde assistir

A partida entre Racing e Corinthians terá transmissão da ESPN e do SBT.