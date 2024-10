Presidente da La Liga coloca realização do Mundial de Clubes de 2025 em xeque

O presidente de La Liga, Javier Tebas, voltou a criticar a realização de um Super Mundial de Clubes no meio do ano que vem. Nesse sentido, o dirigente deixou claro que a Fifa tem tido dificuldade para arrecadar fundos e cumprir as promessas relacionadas às quantias que seriam pagas aos gigantes europeus para participar do torneio.

“Não estou seguro de que se disputará. As questões econômicas não parecem ter sido resolvidas para dar aos clubes o prometido. E se a Fifa conseguir, terá que explicar como. Parece que prometeram entre 40 e 50 milhões de euros aos grandes clubes europeus envolvidos. Sabendo que não têm o dinheiro esperado e que todos estão contra esta competição, a Fifa deveria desistir dela”, afirmou em entrevista ao jornal “L’Équipe”.

Possíveis impactos físicos

Recentemente, o mandatário fez um pedido a Gianni Infantino, presidente da Fifa, que desistisse de realizar a competição. A principal crítica é em relação ao inchaço que renderia ao calendário de torneios no futebol europeu na próxima temporada. Além disso, citou que a competição pode trazer impactos físicos para os atletas com o aumento na quantidade de partidas.