Porto x Moreirense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em 30 jogos entre as equipes, o Porto tem grande superioridade. No total, os Dragões venceram por 22 vezes, o Moreirense duas e houve seis empates.

Porto e Moreirense fazem duelo, nesta quinta-feira (31/10), às 17h45 (de Brasília) pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal, no estádio de Municipal de Aveiro. O Estádio do Dragão, afinal, está interditado e não pode receber a partida. Quem vencer, avança para próxima fase da competição. Os Dragões são os favoritos a conquistarem a vaga para e chegarem à decisão da disputa.

Como chega o Porto

Vice-líder do Campeonato Português, o Porto chega para o duelo com apenas duas derrotas na temporada. No nacional, a equipe só perdeu uma vez e venceu oito.

O técnico Vitor Bruno, porém, pode fazer algumas mudanças da equipe por conta do vasto calendário. Apesar de ser uma partida eliminatória, o treinador tem que pensar a médio e longo prazo. As laterais são os principais pontos. Na esquerda, Wendell tem a chance de entrar na vaga de Francisco Moura, enquanto João Mário pode assumir a vaga de Martim Fernandes.