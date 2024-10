Peñarol x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitagem

Depois de muita confusão, guerra de narrativas e brigas nos bastidores, o embate entre Peñarol e Botafogo, enfim, tem local definido para a volta das semifinais da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30. O horário, de Brasília, não mudou. No entanto, o local do espetáculo será diferente. Saiu do longínquo Campeón Del Siglo para o Centenário, em uma área mais central, por conta de questões relacionadas à segurança dos alvinegros em Montevidéu.

Na ida, o Botafogo largou com um 5 a 0. Portanto, encaminhou a vaga para encontrar o Atlético-MG, em Buenos Aires, no fim de novembro, da decisão da Libertadores. O Peñarol, dono da casa, precisará de uma virada histórica, na capital uruguaia.

Como chega o Peñarol?

O time do técnico Diego Aguirre, ex-Santos, Internacional e Atlético-MG, deve contar com um retorno importante. Cabrera pode entrar no lugar de Sequeira. O destaque do Carbonero sofreu uma pancada, contra o Danúbio, pelo Campeonato Uruguaio, e perdeu o duelo de ida. Agora, tem a volta para mostrar o seu valor. A fera, aliás, nas quartas de final da Libertadores, marcou o gol que garantiu a classificação dos charrúas sobe o Flamengo.