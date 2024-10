Palmeiras x Botafogo muda de data e terá Allianz com público reduzido

CBF deve confirmar 'final do Campeonato Brasileiro' no dia 26 de novembro, vésperas de um show do cantor Roberto Carlos no estádio do Verdão Crédito: Jogada 10

A ”final” do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, pela 36ª rodada da competição, deve acontecer mesmo no dia 26 de novembro. O embate terá uma mudança de datas pela provável classificação do clube carioca à final da Copa Libertadores. Contudo, o Allianz Parque, palco do duelo entre as duas equipes, deve ter capacidade reduzida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A princípio, o jogo deveria ocorrer no fim de semana seguinte, em 1º de dezembro, mas o Botafogo está prestes a se classificar para a decisão da Conmebol Libertadores, prevista para um dia antes. Assim, a CBF buscou soluções e a única opção foi antecipar o embate entre os dois primeiros colocados do Brasileiro.