Palmeiras entra em acordo com Juventude por repasse milionário

Verdão acertou pagamento de R$ 3 milhões ao clube Jaconero referente a venda do garoto Kauan Santos no começo do ano

O Palmeiras chegou em um acordo com o Juventude em relação à dívida que o clube paulista tinha com os gaúchos no valor de R$ 3 milhões. O valor é referente a venda do meia-atacante Kauan Santos ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, que aconteceu no começo de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Kauan Santos surgiu no Juventude, mas aos 12 anos acabou se transferindo para o Palmeiras. Na negociação, ficou acertado que o clube Jaconero ficaria com 30% dos direitos em uma futura venda. Em fevereiro, os paulistas acertaram a venda do meia-atacante para o Shabab Al Ahli por R$10 milhões.