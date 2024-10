Ônibus de torcedores do Botafogo é apedrejado antes do jogo da Libertadores

Apesar do policiamento ostensivo e da escolta, pelo menos dois ônibus com torcedores do Botafogo sofreram ataques com pedras nesta quarta-feira (30). O veículo estava a caminho do Estádio Centenário, em Montevidéu, para jogo o contra o Peñarol, pela partida de volta da semifinal da Libertadores.

Os torcedores do Botafogo não estão feridos. Na sequência, o mesmo ônibus pegou mais torcedores e retornou com um colchão na janela para proteger de um possível ataque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O confronto que vale vaga na final da Libertadores, entre Peñarol e Botafogo será nesta quarta-feira (30), às 21h30 (Brasília). O clima de preocupação com a segurança vem desde o jogo de ida, onde ocorreu uma confusão generalizada entre a torcida do Peñarol, no Rio de Janeiro, que ocasionou na prisão de torcedores.