Ônibus da delegação do Botafogo é apedrejado na chegada ao Centenário

Depois do ônibus dos torcedores, o da delegação do Botafogo também foi alvo de ataque. O veículo de transporte foi apedrejado na chegada ao estádio Centenário antes do confronto com o Peñarol, que perdeu por 5 a 0 no jogo de ida, no Nilton Santos.

De acordo relatos de quem estava no ônibus, as cortinas ajudaram a amortecer as pedras arremessadas. Ninguém da delegação, dos jogadores ou comissão técnica se feriu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O pré-jogo vem sendo marcado por ataques de uruguaios contra ônibus de torcedores do Botafogo, que passaram momento de apreensão na chegada ao estádio. Carboneros uniformizados com a camisa dos clubes arremessaram alguns objetos, como martelos, contra os ônibus que levavam os alvinegros. Por conta disso, os brasileiros tiveram que fazer a viagem deitados no chão do veículo.