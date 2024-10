Novorizontino vence, pula para vice-liderança e mantém Guarani na lanterna

Com dois a partir da bola parada, Tigre faz 2 a 0 no Brinco de Ouro, em Campinas, e encaminha acesso; Bugre se aproxima da queda para Série C

Com dois gols a partir de bola parada na primeira etapa, o Novorizontino derrotou o Guarani na noite desta terça-feira (29), em Campinas, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. O 2 a 0 encaminha o acesso do Tigre e aproxima o Bugre de um rebaixamento que parece inevitável para a Terceira Divisão. Rafael Donato e Geovane anotaram os gols no Brinco de Ouro da Princesa. Foi a primeira vez, aliás, que o time aurinegro venceu no estádio rival.

O Novorizontino chega ao segundo triunfo seguido e, com 60 pontos, supera Sport e Mirassol (ambos com 59). Abre, portanto, seis de frente para o Ceará, quinto na tabela. Já o Guarani segue na lanterna, estacionado nos 31 pontos, a sete da Ponte Preta, a primeira equipe fora do Z4, Além disso, o time alviverde completa 27 rodadas em sequência na última posição. Restam apenas 12 pontos a disputar.

As equipes voltam a jogar no sábado, às 17h (de Brasília). Enquanto o Bugre vai até Goiânia encarar o Goiás no estádio da Serrinha, o Novorizontino visita a Chapecoense, na Arena Condá, na Região Oeste de Santa Catarina.