Juventus tropeça no Parma e cai na tabela do Campeonato Italiano

Mesmo jogando no Allianz Stadium, a Juventus tropeçou em casa, ficando no 2 a 2 diante o Parma, nesta quarta-feira (30), em jogo da décima rodada do Campeonato Italiano. Os visitantes chegaram a ficar duas vezes na frente do placar, com Del Prato e Sohm. McKennie e Weah marcaram para a Juve, que perde a terceira posição da Serie A. LEIA MAIS: Conheça o único bairro de Montevidéu que vai torcer pelo Botafogo nesta quarta É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo O Parma mostrou que não estava para brincadeira ao abrir o marcador logo aos 3′. Em linda jogada trabalhada pelo ar, o zagueiro Balogh cabeceou para o meio da área, com o lateral Del Prato complementando também de cabeça. Ele surpreendeu o goleiro Di Gregorio.

E o jogo aéreo também estava em dia pelo time da casa. McKennie, também de cabeça, deixou tudo igual aos 30′. O norte-americanoa aproveitou cruzamento perfeito de Weah e testou bonito para tirar do goleiro e empatar no Allianz. Mas o Parma voltou a ficar na frente, aos 38′, graças a um belo chute de primeira de Sohm, que recebeu de Dennis Man em péssima saída do goleiro da Juventus. De primeira, ele mandou no contrapé do arqueiro italiano para mandar o jogo para o intervalo com vitória parcial dos visitantes. Na etapa final, porém, não demorou a Weah voltar a deixar tudo igual. Aos 4′, Chico Conceição fez carnaval pelo lado direito e cruzou para a área. De primeira, o camisa 22 complementou para o fundo do barbante. O empate não era bom resultado para a Juve, que, com o apoio de sua torcida, buscava o terceiro gol.

Quem chegou perto do gol, porém, foi o Parma, com Charpentier. Ele saiu na cara de Di Gregorio e tentou um toque por cima, mas parou no goleiro italiano. Depois, já nos acréscimos, Almqvist também perdeu grande chance para os visitantes. Próximos passos Com o tropeço, a Juventus perde uma posição na tabela, já que a Atalanta venceu seu jogo contra o Monza, também nesta quarta. Mesmo invicta até o momento, a equipe do técnico Thiago Motta cai para quarto, agora com 18 pontos, contra 19 do time de Bérgamo, e já enxerga o líder Napoli abrir sete pontos de distância. Já o Parma comemora o um ponto conquistado fora de casa, subindo na tabela e surgindo na 14ª posição, com nove pontos. O time, porém, venceu apenas uma partida até o momento, empatando outras seis e perdendo três.