Jejum: jogo contra o Internacional tem ‘peso dois’ para o Flamengo

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (30) pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Para o Rubro-Negro o duelo tem ‘peso dois’. Isso porque além de ter a chance de ultrapassar o Fortaleza na tabela e encurtar a distância para o líder Botafogo, o Mais Querido pode encerrar um jejum de quase três anos no Beira-Rio. A última vitória carioca no local ocorreu ainda sob o comando de Renato Gaúcho.

A vitória leva o Flamengo à terceira colocação na tabela, com 57 pontos, ultrapassando o Fortaleza pelo critério de desempate. Pontuação, aliás, que o colocaria definitivamente na cola do Palmeiras, que soma 61, e o aproximaria do líder Botafogo, com 64. Em contrapartida, a derrota tira o Rubro-Negro do G4 para entrada justamente do Internacional.

O duelo entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio, está marcado para as 19h. Sendo assim, tanto o Rubro-Negro quanto os Colorados passarão a ter o mesmo número de jogos dos demais times no Brasileirão – exceto por Atlético-MG e Athletico, que ainda têm rodada atrasada.