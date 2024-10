Incentivo de Maicon e força da torcida: veja os bastidores da vitória do Vasco

Em um confronto direto na luta por uma vaga na próxima Libertadores, o Vasco fez o dever de casa e bateu o Bahia por 3 a 2, em São Januário. Assim, o clube divulgou o vídeo dos bastidores do triunfo, que mostrou as palavras de incentivo de Maicon no vestiário, assim como a festa da torcida, que empurrou o time do início ao fim.

“Uma coisa a gente pode ter certeza que nós teremos: atitude, companheirismo e pé na bola. Se eles têm maior índice de posse de bola, o Vasco vai colocar o pé na bola em todas as divididas. Não vamos deixar o Bahia jogar e para ser forte temos que estar unidos, pois um só não vence”, disse o zagueiro antes da entrada em campo.

Payet encanta

Dentro das quatro linhas, Payet esbanjou qualidade técnica e sobrou. Nesse sentido, o francês fez um ótimo primeiro tempo, com dois gols, enquanto Emerson Rodríguez ampliou. Ainda nos primeiros quarenta e cinco minutos, Luciano Rodríguez descontou.