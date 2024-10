Globo se aproxima de acerto para transmissão do Cariocão 2025

Confiante em acordo com a Brax, emissora pode voltar a exibir partidas do Campeonato Carioca após quatro anos sem direito de transmissão

A Rede Globo está perto de retomar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Ao que tudo indica, a emissora tem negociação avançada para televisionar a competição na próxima edição, em 2025. Em 2020, o canal teve divergências com a Ferj (Federação de futebol do Rio) e com o Flamengo.

Os direitos de transmissão do Carioca pertencem atualmente à Band, concorrente da Globo, e por isso seria necessário um acordo entre as partes. Isso porque a emissora já alinhou sua grade para exibição das partidas do Estadual em 2025 – previsto para ocorrer entre janeiro e abril.

A Band, contudo, não deverá ser impedimento. Ainda de acordo com o jornalista Flávio Ricco, do portal ‘Léo Dias’, tanto Globo quanto Brax estão confiantes para um desfecho positivo no acordo.