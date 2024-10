Galvão Bueno sobre Atlético na final da Copa Libertadores: ‘Espetacular’

Narrador usou as redes sociais para exaltar o futebol do Atlético e espera ter nova final brasileira

Galvão fez a postagem nas redes sociais acompanhada de uma foto do camisa 9 do Atlético, Deyverson.

O narrador esportivo Galvão Bueno usou as redes sociais para comemorar a classificação do Atlético para a final da Copa Libertadores da América. O Galo chegou à decisão após vencer o River Plate por 3 a 0 no primeiro jogo, na última semana, na Arena MRV, e segurar o empate sem gols na noite dessa terça-feira (29), na Argentina.

No jogo de ida, aliás, o comunicador já havia elogiado o Galo e, sobretudo, o atacante Deyverson.

“Deyverson nasceu pra jogar a Libertadores!! Dois gols fora o show!! Galo forte e vingador atropelou o River: 3 a 0!! Está na decisão da Copa do Brasil e escancarou as portas da final da Libertadores!!”, comentou na última semana.

Assim, o Atlético aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Peñarol para saber com quem disputará o título. No primeiro jogo, aliás, o clube carioca venceu por 5 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.