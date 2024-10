Gallardo lamenta falta de efetividade do River Plate contra o Atlético

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 29: Marcelo Gallardo, Head Coach of River Plate looks on prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semifinal second leg match between River Plate and Atletico Mineiro at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on October 29, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images) Crédito: Daniel Jayo

Na entrevista coletiva após a queda do River Plate na Libertadores, diante do Atlético-MG, o técnico Marcelo Gallardo tinha visível tom de lamentação na coletiva. Principalmente, quando abordou o fato do time não traduzir o alto número de finalizações nos gols que precisava.

A avaliação do Muñeco é que o River atuou da maneira que planejou ao longo da última semana. Seja no caráter do volume como também no caráter de persistência. Entretanto, o passar do tempo sem que o marcador fosse aberto em Buenos Aires afetou a questão anímica e de nervos dos seus comandados:

“Estávamos no jogo. Fizemos o jogo que nos propusemos a fazer. Mas, infelizmente, o gol não saiu. Aquele ímpeto que seria para encontrar o gol e não estou falando de dois minutos, cinco, 20, durante todo o jogo, não veio. E, quando o gol não vem, a ilusão claramente começa a se esvaziar e, embora tenha começado a ficar difícil para nós, a equipe persistiu até o fim.” Larga superioridade? Quando avalia a semifinal como um todo, Marcelo Gallardo entende que, mesmo com a goleada mineira na ida, a distância das equipes não foi tão grande assim. “No desenrolar, o (Atlético) Mineiro não foi muito mais do que nós. Eles nos golpearam nos momentos certos. Nos acertaram com certa justiça, não esperávamos e, mesmo assim, foi uma diferença de três gols. Com a vantagem, eles se defenderam muito bem (no jogo da volta) e não conseguimos fazer o gol que nos daria esperança para os outros”, acrescentou.