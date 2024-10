FPF proíbe acesso da Mancha Verde nos estádios em meio à investigação

Entidade acatou o pedido do Ministério Público, que também pediu a prisão temporária de seis pessoas ligadas à organizada do Verdão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou o pedido do Ministério Público na manhã desta terça-feira (30/10) e proibiu a Mancha Verde de entrar nos jogos do Palmeiras no estado de São Paulo. Está vetada qualquer camisa ou objeto referido à organizada. A decisão é justamente pelo incidente ocorrido nos últimos dias com a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No último domingo (27/10), membros de uma torcida organizada do Palmeiras atacaram um ônibus com cruzeirenses na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas. O ataque, com cerca de 150 homens, aconteceu durante o retorno dos mineiros, que foram até Curitiba para a partida contra o Athletico, para Belo Horizonte. Além disso, um ônibus acabou incendiado e outro depredado.