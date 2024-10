Fluminense escapará do rebaixamento caso repita campanha da reta final do 1º turno

Rio de Janeiro, Brasil - 29/10/2024 - CT Carlos Castilho - Fluminense treina esta manhã no CTCC. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Lucas Mercon

Restam apenas sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Apesar da diferença para a zona de rebaixamento ter diminuído, o Fluminense ainda tem vantagem sobre os principais adversários. Afinal, caso repita a campanha da reta final do primeiro turno, a equipe carioca evitará a possível queda, que traria prejuízos financeiros e esportivos. No momento, os comandados do técnico Mano Menezes somam 36 pontos, dois a mais que o Red Bull Bragantino, primeiro time do Z4. Na primeira metade da competição, a equipe de Laranjeiras somou oito pontos, tirando o duelo com o Athletico-PR, no Maracanã, que só aconteceu durante o segundo turno. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, se somar a partida com o Furacão, o Fluminense fez 11 pontos nas últimas sete do primeiro turno e caso repita o aproveitamento, terminará o campeonato com 47 pontos, acima do número de corte tão sonhado: “45”.

A tabela do Tricolor reserva quatro jogos em casa, contra Grêmio, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, e três jogos fora de casa, diante de Internacional, Athletico-PR e Palmeiras. O time quer utilizar a força que tem no Maracanã, diante da torcida, para somar os pontos que precisa para permanecer na elite do futebol brasileiro. Novidades na semana Para o duelo com o Grêmio, que acontece nesta sexta-feira (1), no Maracanã, às 21h (de Brasília), o técnico Mano Menezes pode ter três novidades. Uma delas já é certa, visto que Facundo Bernal volta de suspensão e deve ser o titular no meio de campo.