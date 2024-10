Fluminense embarca visando final do Brasileirão Sub-17; volante comenta

O time sub-17 do Fluminense embarcou, nesta quarta (30), rumo a São Paulo (SP), onde enfrenta o Palmeiras pela final do Brasileirão da categoria. Invicto até o momento, o Tricolor busca o bicampeonato nesta sexta-feira (1º de novembro), no Allianz Parque, em jogo que começa às 18h30 (de Brasília).

Suspenso do jogo de volta da semi, contra o Santos, e ausente do compromisso do último sábado (26) por servir a equipe principal, o volante Wallace Davi é a principal novidade entre os relacionados. Para o jogador, relacionado por Mano Menezes na última semana, em jogo do Fluminense contra o Vitória (sem entrar em campo, porém), este período foi importante para lhe dar mais confiança.

