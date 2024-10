Flamengo x Atlético-MG: CBF define arbitragem da final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira (30), a arbitragem das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. As partidas serão realizadas em dois domingos: 3 e 10 de novembro.

Para o jogo de ida, no Maracanã, a entidade definiu que Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, vai comandar o confronto. Assim, para a partida de volta, na Arena MRV, o árbitro será Raphael Claus, da Federação Paulista de Futebol.