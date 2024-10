Filipe Luís explica poucas alterações e ausência de Gabigol

Treinador do Flamengo exaltou a qualidade e a dificuldade do jogo e já falou em mudança de ambiente para o decisão do domingo

“Foi um grande jogo das duas partes. Eles (jogadores do Flamengo) sempre acabam cansados, eles dão tudo o que tem durante o jogo. Todos os jogos são assim, porque eles dão a vida pelo grupo. Foi uma decisão minha, eu acreditava que com as trocas poderia baixar um pouco do nível, porque, da onde eu estava vendo o jogo, era um jogo extremamente difícil”, justificou.

O jogo foi elogiado pelo treinador Filipe Luís na entrevista coletiva, que destacou a atuação das duas equipes. O comandante do Mengão também comentou sobre o cansaço dos atletas ao final da partida e explicou a opção por fazer apenas duas alterações no confronto.

O Flamengo ficou no empate em 1 a 1 contra o Internacional na noite desta quarta-feira (30), no Beira Rio, em duelo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro saiu na frente, mas sofreu o empate nos minutos finais.

Apesar de começar com o time misto, tendo em vista a final da Copa do Brasil, Filipe Luís optou por deixar Gabigol no banco e inicou a partida com Bruno Henrique no ataque. O treinador esclareceu que tomou a decisão pelo estudo que fez do adversário.

“Eu optei por começar com o Bruno, cara que está em um grande momento, que ataca muito o espaço. Estudei bastante a equipe do Inter e acreditava que a gente poderia aproveitar muito essa bola no espaço com o Bruno Henrique, com a velocidade dele”, afirmou.

Ambiente para a final

O técnico admitiu que o resultado foi amargo, pelas circustâncias do jogo. Porém, pela dinâmica do calendário, o clima não pode ficar ruim, e os jogadores tem que estar motivados para a primeira partida contra o Galo.