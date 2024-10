Enchente deixa 64 mortos em Valência (ESP); Vini Jr manda mensagem de apoio

Tempestade causa inundações na província espanhola, com um volume de chuva, em poucas horas, que era esperado no ano todo

Uma enchente deixou 64 pessoas mortas na cidade de Valência, na Espanha, de acordo com informações de autoridades locais, nesta quarta-feira (30). Assim, a chuva torrencial é a pior em décadas do país europeu e atingiu em cheio sua terceira maior cidade, sobretudo na região sul. No sábado (2), está marcado o duelo entre Valencia e Real Madrid, no Mestalla, pela La Liga.

Dessa forma, Vini Jr, estrela da equipe merengue, usou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio aos moradores locais. O clube do Santiago Bernabéu também se manifestou sobre o caso, assim como outras instituições da competição, como Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid, Valencia e Levante.

“Muito ânimo a todos”, escreveu Vini Jr nas redes sociais.